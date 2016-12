Ronaldo rafle tout

Ce fut l’année de tous les succès pour Ronaldo. La star portugaise a gagné l’Euro avec la sélection de son pays, la Ligue des champions et le Mondial des clubs avec le Real, en plus du Ballon d’or, le fameux trophée à titre individuel.

Ronaldo a tout gagné et n’a aucunement envie de quitter le haut niveau. Les toutes dernières informations rapportent que CR7 a décliné une faramineuse offre d’un club chinois prêt à lui proposer un salaire annuel de 100 millions d’euros sur trois ans. L’agent du joueur, Jorge Mendes, avait déclaré à Sky Sports Italia que «l'argent ne fait pas tout».

Cristiano Ronaldo, c’est surtout le grand cœur, en témoigne son message humaniste en faveur des enfants syriens : "Bonjour, ce message est pour les enfants de Syrie. Nous savons que vous avez beaucoup souffert. Je suis peut-être un footballeur très célèbre, mais les vrais héros, c'est vous". Et de poursuivre : "Ne perdez pas espoir, le monde est avec vous. Nous pensons à vous, je vous soutiens".