Ronaldo favori pour le titre de meilleur joueur Fifa

La star du Real Cristiano Ronaldo est la tête d'affiche des 24 joueurs nommés pour le prix Fifa du meilleur joueur de l'année, selon la liste dévoilée jeudi, où l'on retrouve de nombreux Madrilènes.

Du haut de son nouveau titre en Ligue des champions et en Liga la saison dernière, Ronaldo, déjà lauréat en 2016, fait figure de grand favori pour cette récompense décernée le 23 octobre à Londres.

A ses côtés, on retrouve ses coéquipiers Dani Carvajal, Toni Kroos, Marcelo, Luka Modric, Keylor Navas ou Sergio Ramos.

Ses habituels rivaux barcelonais sont également là: Lionel Messi, Luis Suarez mais aussi le joueur le plus cher du monde, Neymar, passé du Barça au PSG contre 222 millions d'euros, qui sera uniquement jugé sur ses performances de la saison passée en Catalogne.

Parmi leurs concurrents, on peut citer le finaliste de la Ligue des champions avec la Juve et gardien emblématique de l'Italie Gianluigi Buffon et son coéquipier Paulo Dybala, accompagnés par un ancien de la Juventus, Leonardo Bonucci (transféré à l'AC Milan depuis).

Les autres nommés sont Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Eden Hazard (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Andres Iniesta (FC Barcelone), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexis Sanchez (Arsenal) et Arturo Vidal (Bayern Munich).

Par ailleurs, l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, figure parmi les douze techniciens en lice pour le titre de meilleur entraîneur Fifa de l'année, aux côtés notamment de Massimiliano Allegri (Juventus) et Antonio Conte (Chelsea).

Le prix sera remis le 23 octobre à Londres. Avec le Real, Zidane a décroché une deuxième Ligue des champions consécutive et le titre de champion d'Espagne la saison dernière.

Allegri a offert à la Juve son sixième titre de champion consécutif ainsi qu'une finale de C1, tandis que Conte a permis à Chelsea d'assommer la Premier League devant les mastodontes de Manchester.

Les autres candidats sont l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim, qui a remporté le championnat de France au nez et à la barbe du PSG et a hissé le club jusqu'en demi-finale de Ligue des champions, Carlo Ancelotti (Bayern Munich), Luis Enrique (à la tête de Barcelone la saison passée), Pep Guardiola (Manchester City), le sélectionneur de l'Allemagne Joachim Löw, l'entraîneur de Manchester United Jose Mourinho, celui de Tottenham Mauricio Pochettino, l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone, et le sélectionneur du Brésil Tite.

Pour le football féminin, dix entraîneurs sont en course dont Gérard Prêcheur qui a remporté la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France, avec l'équipe féminine de Lyon lors de la saison 2016-2017.

Après la fin de sa collaboration avec le magazine France Football pour le Ballon d'Or en 2016, la Fifa a lancé l'année dernière ses propres prix, baptisés les "Best Fifa Awards".

Ils récompensent le meilleur joueur et la meilleure joueuse Fifa ainsi que les meilleurs entraîneurs masculin et féminin de l'année.