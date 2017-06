Romans policiers: une femme à la tête de la mythique collection Série Noire

La Série Noire, mythique collection française de romans policiers créée en 1945, va être dirigée, pour la première fois de son histoire, par une femme, Stéfanie Delestré. L'actuelle éditrice de romans policiers français de la maison Albin Michel prendra ses fonctions à la tête de la Série Noire en septembre, a confirmé à l'AFP Gallimard, son éditeur, après une information du magazine spécialisé Livres Hebdo.

Spécialiste du polar, Stéfanie Delestré, 45 ans, est titulaire d'un doctorat de littérature comparée sur le roman noir. Elle a notamment collaboré au "Dictionnaire des littératures policières" de Claude Mesplède et à "Une brève histoire du roman noir" avec Jean-Bernard Pouy, qu'elle a ensuite assisté à la direction de la collection "Suite noire" (Editions La Branche). De 2008 à 2012, elle a dirigé la collection "Le Poulpe" créée par Jean-Bernard Pouy aux éditions Baleine. Arrivée chez Albin Michel en 2012, elle y était l'éditrice de "thrillers, suspenses et polars" français et a publié notamment Maxime Chattam, Bernard Werber, Patrick Bowen, Sébastien Gendron ou encore Ian Manook.