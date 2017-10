Roman Polanski tournera un documentaire sur son enfance

En 1972, Roman Polanski avait déjà tourné un documentaire sur le pilote Jackie Stewart à Monaco, Weekend of a Champion. Il revient au genre en retournant filmer à Cracovie un documentaire sur son enfance dans le ghetto juif, et son amitié naissante avec le photographe Ryszard Horowitz. Les Inrockuptibles, qui annoncent la nouvelle, précisent que le film sera baptisé Polansk, Horowitz. Pour l’occasion, le cinéaste reclus en France depuis la fin des années 1970 retrouvera son ami de toujours, qui vit à New-York.

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, ils reverront l’endroit où ils ont grandi. Cannes 2017 - D'après une histoire vraie : "Le côté thriller, c’est la première chose qui m’attirait". Depuis de longues années déjà, Roman Polanski s'efforce de mettre en chantier un film sur l’affaire Dreyfus adapté du livre de Robert Harris, "D.". Récemment interviewé par AlloCiné, le cinéaste a confirmé que ce projet restait d’actualité. Mais les raisons qui empêchent Roman Polanski de tourner ce film sont multiples : "Le problème du film, c’est la combinaison entre le casting et le financement. C’est un film cher et les films de cette envergure se font avec une star bankable, comme on dit vulgairement. Et les stars capables de satisfaire les financiers, je ne les vois pas dans le rôle de Picquart, qui est notre personnage principal.

A part ça, il y a une cinquantaine de rôles importants. Il faudrait qu’ils parlent tous avec le même accent dans la langue anglaise, sinon ça serait épouvantable. Car, malheureusement, il faut faire le film en anglais, ce qui est un autre problème pour moi. C’est nécessaire pour que le film soit distribuable dans le monde entier. Débloquer les moyens financiers pour produire un projet pareil est impossible si on tourne en français, ce qui est vraiment un gros problème pour ce type de sujet. Il y a plein de problèmes", explique le cinéaste.