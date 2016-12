“Rogue One” offre à Disney un record de recettes annuelles

Les débuts spectaculaires de "Rogue One", le nouveau "Star Wars", ont propulsé Disney au-delà de la barre des 7 milliards de dollars de recettes annuelles, le premier studio à franchir ce cap. "Rogue One", "spin-off" de la saga spatiale avec Felicity Jones et Diego Luna, a enregistré 155 milliards de dollars de rentrées au box-office nord-américain depuis sa sortie vendredi, a indiqué lundi la société spécialisée Exhibitor Relations. "Rogue One" raconte, en marge des aventures de Luke Skywalker, Princesse Leïa et Han Solo, l'expédition d'un commando de l'Alliance Rebelle pour récupérer les plans de l'Etoile Noire, arme de destruction massive de l'Empire. Au niveau planétaire, le film de Gareth Edwards collecte 290 millions de dollars. Il permet à Disney d'atteindre 2,7 milliards de dollars de recettes sur l'année en Amérique du Nord, également un record, et 4,3 milliards dans le reste du monde, d'après un communiqué du studio.

Le géant du divertissement efface donc le précédent record, établi l'an dernier par son rival Universal, avec 6,9 milliards de dollars, principalement grâce à "Jurassic World". C'est la première fois que les cinq marques de films du groupe (Disney, Walt Disney Animation, Pixar, Marvel et Lucasfilm) sortent toutes des films la même année. "Rogue One" détrône de la première place au box-office nord-américain ce week-end un autre Disney, "Vaiana", conte sur une princesse polynésienne et le demi-Dieu Maui. Autre grand succès de la fin d'année, ce film d'animation familial rapporte 12,7 millions de dollars en quatrième semaine d'exploitation, (162,9 millions depuis sa sortie).