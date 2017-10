Roger Christian présidera le jury du Festival Cinéma et migrations d'Agadir

Le jury du Festival international Cinéma et migrations d'Agadir sera cette année présidé par le cinéaste britannique Roger Christian, connu pour son talent de directeur artistique et réalisateur, qui lui a valu plusieurs récompenses et nominations internationales. Lauréat de l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction pour "The dollar Bottom", et des meilleurs décors pour "Star Wars: Episode IV: A new Hope", le réalisateur du film de science-fiction "Terre champ de bataille" avec John Travolta et Forest Whitaker, a également dirigé, entre autres, Black Angel, un court métrage projeté avant la sortie de "Star Wars: Episode V: The empire strikes Back".

Aux côté de Roger Christian, le jury de la compétition officielle des longs métrages de cette manifestation qui se déroulera du 14 au 18 novembre, avec le Cameroun comme pays invité d'honneur, comprend le réalisateur, producteur, scénariste et acteur burkinabé Idrissa Ouédraogo, le réalisateur et producteur marocain Brahim Chkiri, le réalisateur et scénariste français Thomas Gilou, ainsi que la comédienne et scénariste franco-marocaine Saida Jawad, a indiqué à la MAP le directeur du festival, Aziz El Omari.

Présidé par le scénariste et réalisateur marocain, Mostapha Madmoune, le jury de la compétition des courts métrages comprend, par ailleurs, l'actrice, réalisatrice et scénariste française d'origine marocaine, Souad Amidou ainsi que la comédienne Bouchra Ahrich.

Le Festival international Cinéma et migrations est organisé par l'Association "L'Initiative culturelle" en partenariat notamment avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration.