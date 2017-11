Robinho condamné à neuf ans de prison pour viol en réunion

L'attaquant international brésilien Robinho, ancien joueur de l'AC Milan ou du Real Madrid, a été condamné jeudi en Italie à neuf ans de prison pour viol en réunion, rapportent les médias italiens.

Les faits remontent à janvier 2013, à l'époque où Robinho jouait au Milan. Un tribunal de la ville lombarde l'a reconnu coupable de viol en réunion sur une jeune femme de 22 ans, de nationalité albanaise.

Selon le Corriere della Serra, Robinho et ses cinq amis auraient fait boire la jeune femme "au point de la rendre inconsciente et incapable de résister". Ils auraient ensuite eu avec elle "des rapports sexuels multiples et consécutifs".

Après avoir appris cette décision du tribunal, le joueur a posté un bref message sur ses profils Instagram et Facebook où il réitère son innocence, comme il l'avait déjà fait lorsque l'affaire avait été rendue publique en 2014.

"Sur les informations impliquant l'attaquant Robinho dans un incident survenu il y a quelques années, nous avons déjà précisé qu'il s'était défendu contre ces accusations, et a affirmé n'avoir aucunement participé à cet épisode", indique le communiqué, en portugais, visiblement écrit par l'avocat du joueur.

Le conseil ajoute qu'il a d'ores et déjà interjeté appel: "Toutes les mesures légales sont déjà prises sur cette décision de première instance".

Le procureur avait demandé une peine de 10 ans de prison à l'encontre du Brésilien.

Deux niveaux d'appel sont encore possibles avant une éventuelle procédure d'extradition contre le joueur, qui à 33 ans évolue aujourd'hui au Brésil, à l'Atletico Mineiro.

Cinq autres personnes étaient poursuivies, accusées des mêmes faits. Un autre de ces prévenus a été condamné à la même peine de neuf ans d'emprisonnement, et ils devront payer conjointement avec Robinho 60.000 euros à la victime, selon le quotidien La Stampa.

Quant aux quatre autres accusés, introuvables, leur procès a été suspendu.

Robinho avait déjà été brièvement arrêté en Angleterre en 2009, soupçonné d'avoir violé une femme dans une boîte de nuit de Leeds.

L'attaquant brésilien compte 100 sélections avec l'équipe du Brésil. Il a notamment pris part aux Coupes du monde 2006 et 2010.