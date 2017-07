Robert Downey Jr ne veut pas faire le film de trop

Fini Robert Downey Jr. en Tony Stark ? Après en avoir terminé avec Avengers 3 et 4, l'acteur qui interprète Iron Man sous-entend à News.com qu'idéalement, il ne fera pas le film de trop avec Marvel Studios : "C'est cyclique. J'aurais pu dire après le premier Avengers "On ne fera jamais mieux que ça, on arrête". Mais c'est une affaire de rencontres et d'opportunités, comme avec les Russo que j'adore. (...) Je veux juste ne pas foutre en l'air 6 ou 7 [films] en ne faisant plus l'affaire parce que j'ai dit oui une fois de trop. Je veux rendre mon tablier avant que ça devienne gênant".

Il faut rappeler que Robert Downey Jr. est dans le MCU depuis 2008, et qu'il a 9 longs métrages à son actif (et un caméo dans L'incroyable Hulk). L'acteur avait touché 40 millions de dollars plus bonus (avoisinant un total de 50 millions) pour apparaître dans Captain America: Civil War. C'était aussi la somme qu'il avait touchée pour le premier film Avengers. Son salaire pour Spider-Man: Homecoming n'est pas connu, une rumeur -sans doute délirante- parle de 200 millions pour apparaître dans Avengers 3 et 4. Quoi qu'il en soit, l'acteur coûte cher, mais pour le studio, il en vaut la peine.

Il faut voir en promotion le cabotinage de Downey Jr., qui trouve avec Tony Stark un personnage qui lui colle à la peau, et qui fait beaucoup pour la marque Marvel Studios. Il est de plus l'acteur qui a relancé et porté la naissance de l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mieux encore, il incarne la "décontraction à la Marvel".