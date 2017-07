Robbie Williams rongé par la dépression

Le chanteur britannique Robbie Williams s’est produit récemment à l’AccorHotels Arena à Paris. Un concert parmi les 32 prévus pour sa tournée européenne dont le coup d’envoi a été donné le 2 juin et qui s’achèvera à la mi-septembre.

A l’occasion de cet événement parisien, la star a accordé une interview au magazine Paris Match. Au cours de celle-ci, il s’est notamment confié sur la dépression dont il souffre depuis plusieurs années.

S’il a avoué toujours en faire les frais aujourd’hui, il a toutefois admis qu’il avait réussi à l’accepter dans sa vie. «Je ne combats plus la maladie, je l'accepte, je fais avec. J'essaie de vivre le plus confortablement possible avec ce fardeau», a-t-il ainsi expliqué.

Ce n’est pas la première fois que Robbie Williams parle de sa dépression. Il y a 11 ans, il en avait déjà parlé dans le documentaire de Stephen Fry, réalisé par Ross Wilson, intitulé The secret life of the manic depressive.

Dans les colonnes de Paris Match, Robbie Williams a confié qu’il suivait un traitement pour combattre la dépression, traitement qu’il n’avait malheureusement pas toujours suivi.

A 43 ans, il semble plus serein. «Je ne m'en suis toujours pas sorti mais je le gère différemment aujourd’hui. (...) Je ne fais plus d'automédication : un mélange de cocaïne, d'ecstasy et d'alcool. Mais c'est toujours là, rampant», a-t-il raconté. Un courageux témoignage.