Rihanna planche sur son neuvième album

Rihanna souhaite désormais prendre son temps. La chanteuse qui enchaînait les disques – à raison d’un par an ou presque – et alignait les tubes ralentit la cadence. Alors que son dernier album Anti («Work», «Kiss It Better»…) est sorti en janvier 2016, faisant suite à Unapologetic datant quant à lui de novembre 2012, la voilà de nouveau à l’œuvre. C’est ce qu’a rapporté le producteur Diplo, le fondateur du groupe Major Lazer qui est connu pour avoir collaboré avec Beyoncé, M.I.A, The Weeknd, Madonna et bien d’autres encore.

Il l’a expliqué lors d’un entretien accordé à iHeartRadio il y a peu, alors qu’il était en pleine promotion de son titre «Know No Better». «On a parlé un peu car elle écrit beaucoup de chansons en ce moment pour son prochain projet et j’espère qu’on pourra travailler ensemble», a-t-il déclaré, laissant deviner sur quel terrain il souhaitait la voir évoluer : «Je sais qu’on a tous les deux la même affinité avec le dancehall et le reggae, des sons comme ça. Elle est fan de notre musique».

Rihanna a terminé l’exploitation de son disque Anti il y a peu, avec le single «Love on the Brain».

Elle a depuis fait plusieurs apparitions sur les albums de Future («Selfish»), Kendrick Lamar («LOYALTY») et plus récemment DJ Khaled, avec lequel elle a enregistré le tube «Wild Thoughts» entendu en boucle cet été.

Plus active dans le milieu de la mode en ce moment, elle vient de lancer sa marque de maquillage Fenty Beauty en grande pompe à New York, et s’est récemment distinguée dans le film «Valérian et la cité des mille planètes» de Luc Besson.