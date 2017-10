Les deux Chambres du Parlement tiendront, ce 27 octobre à Rabat, une réunion de concertation parlementaire africaine, sous le thème "Le climat et le développement durable, des conventions jusqu'à la mise en œuvre: vision des parlementaires africains".

Cette réunion vise, selon le programme de cet événement publié par la Chambre des représentants, à promouvoir la participation des parlementaires africains dans les instances internationales pour défendre les intérêts stratégiques de leurs pays, formuler des propositions, répandre les bonnes pratiques et examiner les questions en instance portant sur la contribution des parlementaires dans la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques, outre les différents défis auxquels ils doivent faire face.

Cette manifestation, qui connaîtra la participation des présidents des Parlements régionaux et provinciaux africains, vise également, selon la même source, à coordonner les efforts et à unifier les points de vue à même d'impacter le processus des négociations, lors des conférences des parties ou des réunions bilatérales avec des pays.

Cette réunion sera également marquée par les allocutions des présidents des Chambres des représentants et des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim Benchamach, ainsi que ceux de la COP 22, de l’UPA et du Parlement panafricain.