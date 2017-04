Retrait quasi-généralisé des valeurs stars de la cote casablancaise au premier trimestre

Sur les 23 secteurs représentés à la Bourse de Casablanca, seuls 7 ont clôturé le premier trimestre 2017 sur une orientation positive, relèvent les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC), qui notent un retrait quasi-généralisé des valeurs stars de la cote.

Après un exercice 2016 exceptionnel, où le marché action marocain signe sa meilleure croissance depuis 9 ans, et un début d’année, particulièrement, euphorique, la place boursière casablancaise ne parvient, manifestement, pas à maintenir le cap et termine le premier trimestre 2017 en net recul, comme l’a souligné récemment la société de bourse dans son “Bilan trimestriel marché actions -T1 2017”.

La MAP rapporte que cette contre-performance trouve son origine, notamment, dans le repli d’un grand nombre de Blue-chips, à l’image de: LafargeHolcim Maroc (-11,84%), BMCE Bank (-10,31%), BCP (-7,60%), Itissalat Al-Maghrib (-3,31%) et Attijariwafabank (-3,15%), explique la même source.

Ces cinq valeurs ont contribué, à elles-seules, à hauteur de -3,96%, dans la régression du Masi, qui termine les trois premiers mois de l’exercice en cours sur une baisse de 2,27% à 11.379,71 points, a-t-elle fait remarquer. En effet, les secteurs “Banques”, “Télécommunications”, “Bâtiment et matériaux de construction” et “Immobilier” canalisent, conjointement, 72,8% de la capitalisation flottante totale, avec des poids respectifs de 33,44%, 18,47%, 15,51% et 5,37%, ajoute CDMC dans son rapport trimestriel, dont copie est parvenue à la MAP. La société de bourse note, toutefois, la distinction particulière de la branche “Agroalimentaire/production”, qui affiche un rebond de 6,26% à fin mars 2017.

Pour sa part, l’indice “Chimie” tire son épingle du jeu, en se plaçant en tête de liste des performances trimestrielles, avec une ascension de 82,22%, grâce au bon comportement du duo SNEP (+92,66%) et Maghreb Oxygène (+18,8%). Les analystes financiers ont rappelé, dans ce cadre, que la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) a affiché, en 2016, des agrégats financiers en redressement comparativement à 2015, avec la proposition d’un dividende par action (DPA) de 5 dirhams (après 5 ans d’absence de distribution). La filière “Transport” se profile en 2ème rang, affichant une hausse de 13,75%, attribuable à son unique valeur CTM, dont le Conseil d’administration devrait proposer à l’AGO un dividende ordinaire de 32 dirhams, majoré d’un dividende exceptionnel de 13 dirhams par action.

En 3ème position, figure la branche “Services de transport”, qui gagne +13,50%, grâce à la bonne tenue du titre Marsa Maroc, ayant profité de l’amélioration du trafic global traité par la société au niveau national de 3,3% suite, notamment, à l’accroissement de l’ensemble des trafics (conteneurs, vracs solides, conventionnels, TIR et véhicules). En revanche, l’indice “Loisirs et hôtels” se positionne en queue du peloton, essuyant une perte de 8,32%. Ce dernier est plombé par la société Risma, dont le chiffre d’affaires accuse un repli de 5% à plus de 1,4 milliard de dirhams (MMDH), en raison de la fermeture des hôtels Ibis Rabat Agdal et celui de Casablanca dans le cadre des plans d’aménagement des gares ferroviaires de ces deux villes.

Avec une décroissance de 7,32%, le secteur du “Bâtiment et matériaux de construction”, qui a tiré vers le bas l’évolution de la masse bénéficiaire des sociétés cotées en 2016, se situe en seconde place, pénalisée par le trio Jet Contractors (-12,14%), LafargeHolcim Maroc (-11,84%) et Afric Industries (-9,14%). De leur côté, les bancaires affichent une baisse trimestrielle de 5,05%, consécutive au repli des titres BMCE Bank (-10,31%), BCP (-7,60%), Attijariwafa bank (-3,15%) et CDM (-2,04%). Au 31 mars 2017, la capitalisation globale du marché s’établit à 574,53 MMDH, en dépréciation de 8,85 MMDH par rapport à fin 2016, soit un repli trimestriel de 1,52%. Drainé à hauteur de 94% sur le marché officiel, le flux transactionnel trimestriel transigé sur le marché actions, se situe, quant à lui, à 13,38 MMDH, en très fort enrichissement de +7,84 MMDH en comparaison avec le volume négocié durant la même période de l’exercice précédent (5,53 MMDH).