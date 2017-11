Retour au Maroc de la sélection nationale de basket en fauteuil roulant

La sélection nationale de basket en fauteuil roulant est arrivée, lundi à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, après avoir remporté le Championnat d’Afrique des nations de cette discipline, disputé en Afrique du Sud du 16 au 24 novembre.

Lors de la finale jouée vendredi dernier à Durban, l'équipe nationale a battu son homologue algérienne sur le score de 63 contre 32. Elle avait battu en demi-finale son homologue égyptienne 87-44, alors que l'Algérie s'était imposée devant l'Afrique du Sud 63-45.

En remportant le premier titre continental de son histoire, l’équipe nationale a assuré, par la même occasion, sa qualification au Championnat du monde 2018 prévu à Hambourg, en Allemagne, en août prochain, a déclaré à la MAP le capitaine d’équipe, Abdelhaq Hadaoui.

La sélection nationale de basket s’est imposée en Afrique du Sud devant les plus grandes équipes africaines remportant ainsi le titre après 20 ans d’attente, lors desquels les basketteurs marocains ont perdu à trois reprises en finale, a-t-il ajouté.

Abdelhaq Hadaoui a, à cette occasion, salué la combativité des joueurs qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes en accomplissant un excellent parcours couronné par cette grande victoire qui leur ouvre la voie pour participer au championnat du monde 2018 en Allemagne.

Il a, en outre, appelé les départements concernés à soutenir davantage cette équipe afin de l’aider à poursuivre son parcours et réaliser d’excellents résultats à l’avenir, rappelant que cette équipe est composée de 12 joueurs dont 9 évoluent dans des championnats européens et 3 dans le championnat marocain.

Pour sa part, Najib Sahiri, joueur professionnel en Espagne, a qualifié de '’grande réalisation’’ la victoire du Maroc en finale de ce championnat africain, rappelant que la sélection marocaine a été trois fois vice-championne et avait décroché à deux reprises la médaille de bronze.

Après avoir rappelé que la sélection marocaine effectuera d’intenses préparatifs en prévision du prochain championnat du monde en Allemagne, Sahiri a fait observer que le seul problème qui pourrait perturber ces stages de concentration demeure le fait que 9 joueurs marocains évoluent dans des clubs en Europe et en Turquie.

Il a, par ailleurs, précisé que la sélection nationale sera l’unique représentant de l’Afrique au prochain championnat du monde durant lequel elle compte réaliser de bons résultats afin d’ouvrir la voie à la participation d’un deuxième représentant du continent aux futurs championnats du monde.