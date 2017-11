Résolutions du comité exécutif de la CAF

Coupe d’Afrique des nations

Total, Cameroun 2019

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, le cabinet Roland Berger a été retenu pour mener l’audit organisationnel et des infrastructures devant accueillir cette compétition.

Ce cabinet devrait également se voir confier la mission de mener un audit des Centres d’excellence de la CAF du Cameroun, du Sénégal et d’Ethiopie.



Coupe du monde

la FIFA, Russie 2018

Le Comité exécutif a mis sur pied une commission chargée d’étudier le type d’accompagnement que doit apporter la CAF aux représentants de l’Afrique à cette compétition. Ladite Commission, qui tiendra sa première réunion en marge du tirage au sort de le Coupe du monde, est composée comme suit :

Président : Kwesi Nyantakyi, 1er vice-président de la CAF

Membres : - Kalusha Bwalya

Les présidents des Fédérations d’Egypte, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie

A la demande des pays concernés, le Comité a approuvé le report de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Total 2019, prévue au mois de mars 2018, afin de permettre aux représentants africains en Russie de mettre à profit cette période FIFA pour commencer à implémenter leur programme de préparation.

Le secrétariat général se chargera de proposer un calendrier amendé en conséquence, à soumettre à l’approbation du Comité exécutif

Symposium CAF sur

le football féminin

Il aura lieu à Marrakech au Maroc du 1er au 3 mars 2018. Le président de la CAF, en personne, supervisera la Commission d’organisation de cette assise historique.



Assemblée générale

ordinaire 2018

En raison de l’urgence constatée dans la mise en conformité de certaines instances de la CAF, avec les statuts adoptés en juillet dernier à Rabat, il a été décidé de solliciter l’approbation des associations membres pour la tenue dans des conditions exceptionnelles, d’une Assemblée générale ordinaire le 2 février 2018 au Maroc. Cette Assemblée générale procédera, entre autres, à l’élection de quatre membres supplémentaires du Comité exécutif afin de mettre un terme au cumul des mandats. Les membres des organes juridictionnels devront également être élus à l’occasion.



Aiteo CAF Awards 2017

Le Comité exécutif a validé les procédures de vote et confirmé la décision du Comité d’urgence prise à Lagos, désignant la compagnie nigériane Aiteo comme sponsor titre de la prochaine édition des CAF Awards. Cette dernière se tiendra à Accra au Ghana le 4 janvier 2018.

Par ailleurs, le Comité a décidé de supprimer les postes d’officier d’éducation, qui avaient été créés auprès de chaque association membre. Notamment sur la base d’un constat qui fait que les conditions de leur création sont désormais inexistantes.