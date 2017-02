Résolution de la Commission administrative nationale

La Commission administrative nationale a tenu sa session ordinaire le 4 février 2017 conformément aux dispositions des statuts (article 33 et suivants) qui stipulent la tenue du Congrès national ordinaire tous les quatre ans sur convocation de la Commission administrative qui en définit la date et le lieu.

En vue de veiller à garantir les conditions matérielles et morales pour la préparation et la tenue du Congrès dans les délais réglementaires et de prendre les dispositions assurant son succès, la Commission administrative :

1- Décide la tenue du 10ème Congrès national de l’Union Socialiste des Forces Populaires les 19,20 et 21 mai 2017 à Bouznika.

2- Approuve l’amendement des articles 128, 129 et 133 du règlement intérieur de manière à ce qu’ils soient en adéquation avec les statuts.

3- Annonce la formation de la commission préparatoire chargée de la mise sur pied des conditions morales, organisationnelles et logistiques pour la tenue du 10ème Congrès national à la date et au lieu précités.

4- Délègue au Bureau politique la prise des décisions, mesures et initiatives, nécessaires à la préparation du Congrès et à son succès, et ce dans le cadre des dispositions stipulées dans les statuts notamment celle relative à l’approbation de la liste des compétences proposée par le Premier secrétaire pour adjoindre la liste des membres composant la commission préparatoire à la limite de 10% de l’ensemble des membres.

5-Considère que la Commission préparatoire est ouverte aux membres de la Commission administrative et du Conseil national exerçant leur activité, qui n’ont pas été sanctionnés, ou ayant remis en question leur appartenance par des pratiques ou des écrits hostiles au parti, ou en se portant candidats avec d’autres partis, ou en menant des campagnes opposées aux candidats et listes du parti lors des échéances électorales.

6-La Commission préparatoire recommande

Premièrement : Elaborer un rapport d’orientation à même d’assurer une étude et une analyse profondes des changements qu’a connus et que connaît la société marocaine et les influences qui s’y rapportent aux niveaux local, régional et mondial. Et par là l’interactivité vis-à-vis des profondes questions que posent ces mêmes changements et les options théoriques et politiques qui redonneraient à notre projet son rayonnement et sa capacité à mobiliser les masses populaires afin qu’elles rejoignent ses luttes sociétales et électorales.

Deuxièmement : Se pencher sur les principes, les systèmes, les règlements et les procédures qui encadrent la vie organisationnelle du parti-institution, de manière à assurer sa conformité avec les options organisationnelles adoptées. Partant du fait que le parti en tant qu’entité sociétale responsable de l’encadrement des citoyens et de leur qualification à assumer des responsabilités aussi bien au sein du parti lui-même que dans les institutions ou diverses expressions sociétales, il est tenu d’être régi par des règlements clairs et transparents, répondant aux différentes questions posées ou supposées, de telle sorte à garantir aux membres du parti et à ses structures, appareils et organismes une grande visibilité quant aux droits et devoirs, une aisance dans la pratique des spécialités et des prérogatives, de même qu’une fermeté dans la préservation du parti contre tout empiètement ou dérives, ainsi que la consolidation de l’option démocratique qui constitue la raison d’être du parti et pour laquelle il ne cesse de militer depuis sa création.

Troisièmement : Réunir les conditions matérielles et logistiques nécessaires pour faire réussir le Congrès tant au niveau du rayonnement devant accompagner l’opération de la préparation et de la tenue dudit Congrès qu’au niveau de la garantie des conditions appropriées à l’accueil des congressistes et des invités et de l’accomplissement des mesures d’accompagnement dans les délais et conditions idoines.

La Commission administrative considère que l’étape de la préparation et de la tenue du Xème Congrès constitue un nouveau jalon dans le parcours d’un parti qui a été, depuis sa création, un acteur clé de la vie politique nationale et un mouvement social qui a toujours défendu les intérêts des masses populaires et leurs ambitions visant à édifier une société où règnent liberté, démocratie et justice sociale. Une étape au cours de laquelle tous les fidèles Ittihadies et Ittihadis doivent se remémorer le fait que le processus de tensions et de scission qui ont marqué son parcours a été la principale raison subjective qui, ajoutée à d’autres raisons objectives, a contribué à l’affaiblissement du parti et au repli de son influence et efficience ; ce qui exige de faire du prochain Congrès une occasion de débat profond et serein visant, entre autres objectifs, à se mettre d’accord sur le système de valeurs qui doit caractériser la compétition entre les militantes et les militants à l’occasion des différentes étapes organisationnelles, institutionnelles et sociales. Et ce pour que l’USFP puisse, à travers le comportement et l’action de ses militants, se réconcilier avec la société et ses catégories visées par son projet sociétal, démocratique, socialiste, solidaire et moderniste.