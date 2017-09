Report du procès des détenus d’El Hoceima

Ils étaient vingt-deux jeunes détenus à avoir comparu, ce mardi 12 septembre courant, devant la Chambre criminelle près la Cour d'appel de Casablanca, sur fond du dossier relatif aux «événements d’El Hoceima». Trois détenus faisant partie de ce groupe ont comparu en état de liberté provisoire et sous contrôle judiciaire et ont dû faire près de 700 km, d’El Hoceima à Casablanca.

Une cinquantaine d’avocats s’était aussi donné rendez-vous à la salle 8 où ce procès, très suivi par les médias et les observateurs des droits humains, allait démarrer, sous la présidence d’Ali Torchi. Suite à un échange entre la Cour et la défense, la première a décidé d’ajourner le dossier au 3 octobre prochain. Le motif de ce report est de permettre aux avocats de préparer leur défense. Mais, dans l’échange entre les deux parties, les avocats de la défense ont requis la liberté provisoire en faveur des détenus, faisant valoir "la présomption d'innocence ainsi que le caractère exceptionnel de la détention préventive." Les avocats ayant pris la parole lors de cette séance, ont invoqué l’absence de la gravité des faits imputés aux mis en cause ainsi que la nature de l'affaire qui est « exceptionnelle » et ne justifie pas une telle mesure.

Ce groupe de 22 détenus n’est pas le seul, les cellules de la prison d’Oukacha à Casablanca comptent 27 autres personnes détenues sur fond des mêmes événements, avec en tête Nacer Zefzafi, le leader des protestations dans le Rif.

En relation avec ce dossier le journaliste Hamid El Mehdaoui a vu sa peine élever à un an de prison ferme, après le verdict du tribunal de première instance d'Al Hoceima le condamnant à trois mois.

Quant aux procès ayant lieu aux tribunaux d’El Hoceima, ils concernent pas moins de 227 détenus, alors que 49 autres sont jugés à Nador dont 17 mineurs et 43 détenus ayant été transférés vers les prisons de Zayou, Fès et Guercif.