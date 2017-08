Réponses d’experts : Quelles sont les plantes qui protègent les veines ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l'intérêt de quatre plantes riches en flavonoïdes pour leur effet bénéfique sur le tonus veineux :

Le marronnier d'Inde et petit houx ou fragon épineux pour soulager douleur et lourdeur.

La vigne rouge pour réduire les gonflements et entretenir l'élasticité des vaisseaux.

Le mélilot pour atténuer la sensation de jambes fatiguées (attention, il est contre-indiqué durant la grossesse).

L'hamamélis pour diminuer la perméabilité capillaire et augmenter la résistance des vaisseaux lorsque les veines sont très sensibles au contact et que l'on a tendance à avoir des hématomes au moindre choc.