Réponses d’experts : Le chewing-gum aide-t-il la reprise du transit après une opération ?

En effet, plusieurs études semblent le montrer. La dernière concerne une opération lourde de chirurgie colorectale. Un groupe d'une quarantaine d'opérés a mâché trois fois par jour un chewing-gum au goût miel-citron, sans sucre, durant 30 minutes jusqu'au jour de la sortie. Un autre n'a rien fait de spécial. Résultat : le premier gaz et la première selle sont apparus plus vite dans le groupe «chewing-gum». La sensation de faim a aussi été plus précoce. Aucune complication n'a été imputable au chewing-gum.