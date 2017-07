Réponses d’experts : Faut-il toujours une radio en cas d'entorse ?

Pas forcément. Le diagnostic d'une entorse est avant tout clinique, c'est-à-dire qu'il repose sur l'interrogatoire et l'examen effectué par le médecin. L'interrogatoire recherche les signes évocateurs d'une rupture ligamentaire (gonflement immédiat en œuf de pigeon). Et l'examen peut indiquer s'il s'agit de la simple élongation d'un ligament ou, plus ennuyeux, d'une rupture d'un ou de deux ligaments, l'antérieur en général. La radiographie n'en dit souvent guère plus : elle n'est donc pas indispensable. Dans certains cas, en revanche, une échographie aide à connaître la nature exacte des lésions et à décider du traitement. L'immobilisation est nécessaire, mais plus ou moins longue selon l'importance de l'entorse. Enfin, la réparation chirurgicale est devenue exceptionnelle.