Réponses d’experts : Est-ce qu'il faut arrêter les brossettes interdentaires quand les gencives saignent ?

Si ce réflexe paraît logique, ce n'est pas le bon. Des gencives qui saignent sont des gencives malades ou, plus exactement, inflammatoires. En éliminant les déchets alimentaires et le tartre qui s'accumule à leur contact le passage des brossettes est bénéfique. A condition de choisir une brossette de taille adaptée. Il faut souvent en utiliser plusieurs de diamètres différents, car les espaces entre les dents sont rarement identiques. La brossette doit être assez large pour bien « frotter », mais facile à introduire pour ne pas être traumatisante. Ce nettoyage s'effectue après le lavage des dents, au moins une fois par jour, de préférence le soir. Et les brossettes doivent se changer régulièrement, en moyenne tous les 3 à 4 mois. Si les gencives continuent de saigner, on consulte son dentiste!