Réponses d’experts : Comment se déroule une échographie du cœur?

L'échographie du cœur ou échographie cardiaque est un examen qui est régulièrement prescrit aux patients traités pour une hypertension artérielle, notamment lorsqu'ils se plaignent d'un essoufflement à l'effort ou de symptômes qui peuvent laisser soupçonner un problème au cœur.

Cet examen est totalement inoffensif et se pratique au cabinet du cardiologue (et non dans un centre de radiologie). Le médecin étale un gel pour faciliter le passage des ultrasons et passe la sonde de l'appareil sur l'endroit à visualiser.

Cela permet de voir le fonctionnement du cœur, de ses parois et de ses valves.