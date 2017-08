Réponses d’experts : C'est quoi le syndrome du retard de phase ?

Le syndrome du retard de phase est un trouble du sommeil qui concerne en majorité l'adolescent et le jeune adulte. Mais il affecte aussi parfois les personnes seules, sans activité professionnelle, à la retraite ou qui ont des troubles de la personnalité. On pense aussi que 40% des retards de phase auraient une origine génétique.

Ce trouble se présente comme une insomnie d'endormissement avec un réveil tardif et difficile le matin. Dans les cas de syndrome du retard de phase, l'exposition à la lumière du jour tôt le matin (ou en hiver à celle d'une lampe de luminothérapie) permet d'avancer les rythmes circadiens. En inhibant la sécrétion de mélatonine (l'hormone du sommeil), cela décale favorablement les heures de coucher et de lever.