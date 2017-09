Réponses d’expert: Timidité, comment la vaincre?

Lorsque je parle je rougis et je tremble et ça ce voit alors je me sens très mal à l’aise. Que pourrais-je faire? Ces réactions physiques sont la manifestation d’une forte anxiété d’évaluation, à savoir la peur de l’opinion et du regard des autres.

Dans les réunions, vous redoutez avant tout d’être jugé négativement. Vous vous observez avec l’œil le plus critique, vous vous dénigrez, vous posez mille questions, vous focalisez sur vos sensations d’inconfort au lieu de vivre la situation.

En outre, vous souffrez probablement avant et après la confrontation avec les autres. Ce qui ne manque pas d’avoir une incidence sur votre comportement. Avant, vous redoutez de ne pas arriver à parler intelligemment, facilement. Cette anticipation négative, à l’origine de scénarios catastrophes, accroit les difficultés. Handicapé par la peur d’échouer, cette attitude mentale influe sur la réalité et vous finissez effectivement par trembler, rougir et bafouiller.

Après, vous vous jugez très sévèrement, vous ruminez ce que vous considérez comme un fiasco. Vous avez honte et une seule obsession : éviter les rencontres. Une thérapie comportementale et cognitive pourrait vous aider.

Elle s’attache à comprendre les mécanismes et le fonctionnement de l’anxiété d’évaluation pour en faire disparaître les symptômes.

On travaille sur le comportement et sur les pensées négatives. On apprend à mieux les analyser, à détecter leur aspect dramatisé, peu nuancé, et à les relativiser.