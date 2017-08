Réponses d’expert : Je crains d’avoir la maladie de Parkinson

Depuis quelque temps, mes mains tremblent à certains moments. Bizarrement, plusieurs autres membres de ma famille aussi. Peut-il s’agir de la maladie de Parkinson ?

Tout semble indiquer, dans la description que vous faites de votre pathologie et de celles de vos proches, que vous êtes sujets à un tremblement dit "essentiel", c’est-à-dire sans cause connue (en tout cas pour le moment). Le tremblement parkinsonien, au moins au début, a uniquement lieu au repos alors que le vôtre se produit lors de certains gestes et est également bilatéral.

En outre, le tremblement du Parkinson s’accompagne plutôt d’une raideur lorsque l’on bouge les membres et d’une lenteur généralisée. Une telle distinction est importante à plusieurs titres, car les traitements sont très différents. Pour finir, paradoxalement, il existe beaucoup plus de traitements pour les tremblements parkinsoniens que pour les tremblements essentiels.