Réponses d’expert : Est-il vrai que les implants dentaires sont déconseillés aux fumeurs ?

De nombreuses études ont en effet montré que, lors de la pose d'implants dentaires, le taux d'échec était plus élevé chez les patients fumeurs, notamment chez ceux qui fument depuis de longues années ou qui fument un grand nombre de cigarettes chaque jour (plus de 10). En effet, certains des constituants de la fumée de cigarette (la nicotine, le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique) ralentissent le phénomène de cicatrisation, altèrent la qualité de l'os et réduisent le débit sanguin dans l'os des mâchoires, empêchant une bonne intégration de l'implant. Cela aboutit souvent à un échec implantatoire, parfois précoce mais parfois différé.