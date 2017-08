Réponses d’expert : Des crampes à l'effort c'est dû à quoi?

Elles peuvent avoir plusieurs causes. D'origine veineuse, certaines se manifestent par une lourdeur et persistent après l'effort. Elles sont liées à un mauvais retour du sang veineux. Le port de bas de contention ou de compression peut alors améliorer les choses. Les crampes d'origine musculaire, elles, sont souvent brutales, très douloureuses sur le moment et isolées. Elles correspondent à la contraction anarchique d'un muscle, due à la fatigue, à une erreur diététique (déshydratation, alimentation insuffisante) ou encore à un changement technique (chaussure, sol, distance...). Il faut savoir la respecter et s'arrêter, sinon elle peut se compliquer en déchirure. Plus rare, la crampe d'origine artérielle débute avec l'effort, s'aggrave avec lui et diminue à l'arrêt. Il faut alors consulter un médecin.