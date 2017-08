Cela paraît évident mais beaucoup oublient qu'il faut bien se laver la peau avec un gel douche (sans savon si la peau est sèche ou sensible) avant l'application du soin après-soleil.

Cela permet de retirer les filtres solaires chimiques, et plus encore les filtres minéraux qui sont tenaces et adhèrent fortement à la peau. C'est ensuite que l'on applique le soin après-soleil, sans quoi la peau risque de se dessécher.