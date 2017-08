Réponses d’expert : Certains sports sont-ils interdits aux asthmatiques ?

Oui. La plongée sous-marine avec bouteille est formellement déconseillée. Et il faut éviter les sports qui peuvent causer des allergies, comme la natation en piscine si l'eau est trop chlorée, l'équitation en cas d'allergie aux chevaux... Sinon, le sport est recommandé aux asthmatiques, puisqu'il permet de développer la capacité pulmonaire et de renforcer les muscles respiratoires. Evidemment, quelle que soit l'activité choisie, il est indispensable de vérifier auprès de son médecin que l'asthme est bien contrôlé. Par ailleurs, on doit toujours avoir son broncho-dilatateur à portée de main.