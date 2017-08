Réponses d’expert : C'est quoi une hypertension artérielle“résistante” ?

On parle d'hypertension artérielle résistante lorsque malgré la prise de trois médicaments antihypertenseurs, les chiffres de la tension restent trop élevés (c'est-à-dire au delà de 140/90).

En règle générale, on arrive parfaitement à contrôler la majorité des hypertensions artérielles avec trois classes de médicaments : un bloqueur du système rénine-angiotensione-aldostérone (IEC ou sartan), un inhibiteur calcique et un diurétique thiazidique.

Si l'on n'y parvient pas, le médecin va s'assurer que vous prenez correctement les médicaments et de façon régulière. Il va vérifier aussi s'il n'y a pas une interaction avec un médicament que vous prenez en plus pour un autre symptôme (cela peut être le cas avec les anti-inflammatoires). La consommation d'alcool et le syndrome d'apnée du sommeil peuvent aussi entraîner une hausse de la tension. Car moins de 1% des hypertendus présentent une forme d'hypertension artérielle résistante sans explication