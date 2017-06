Repli des réserves internationales au 9 juin 2017

Les réserves internationales nettes se sont établies à 223,7 milliards de dirhams (MMDH) au 09 juin 2017, en repli de 8,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont enregistré une baisse de 2,4%, a précisé BAM qui vient de publier ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 08 au 14 juin 2017.

Durant cette période, rapporte la MAP, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 45,1 MMDH, dont une somme de 40,6 MMDH a été injectée sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et un montant de 4,5 MMDH a été accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Quant au taux interbancaire, il s'est établi à 2,30%, tandis que le volume des échanges est passé de 3,4 MMDH à 4,8 MMDH, a fait savoir la banque centrale.

Lors de l'appel d'offres du 14 juin (date de valeur le 15 juin), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 44,8 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI a enregistré une légère hausse de 0,3% et ressortant ainsi en augmentation de 1% depuis le début de l'année, a relevé BAM, notant que cette évolution hebdomadaire s’explique principalement par des accroissements des indices sectoriels "pétrole et gaz" de 4,1%, "télécommunications" de 1,6% et "immobilier" de 0,8%.

En revanche, les valeurs des indices "banques" et "bâtiments et matériaux de construction" ont réculé de 0,5% et de 0,2% respectivement. En ce qui concerne les transactions, après 2,5 milliards de dirhams une semaine auparavant, leur montant est revenu à 740,4 millions, dont 651,1 millions réalisés sur le marché central.

Concernant le rythme de progression de M3, il a enregistré en avril 2017 une hausse mensuelle de 0,4% pour s’établir à 1202,2 MMDH, attribuable essentiellement à l’accroissement de 0,5% du crédit bancaire et de 3,7% des créances nettes sur l’administration centrale. Au cours de la même semaine, le dirham est resté quasiment inchangé aussi bien par rapport à l'euro qu'au dollar, relève BAM.