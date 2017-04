Repli de la production de l'énergie électrique à fin février

La production de l'énergie électrique a reculé de 1,2% à fin février 2017, après une hausse de 1% une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Ce retrait est à lier à la baisse conjointe de la production de l’Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE) de 2,3% et de la production privée de 2,4%, allégée par l'affermissement de 44,6% de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, explique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d'avril 2017.

De son côté, rapporte la MAP, le solde des échanges du Maroc en énergie électrique avec l’Espagne et l’Algérie (importations-exportations) a connu une augmentation de 11,9% à fin février 2017, tiré par la hausse du volume des importations de 10,9% après un accroissement de 17,8% l'année précédente, portant l'évolution de l'énergie nette appelée à 1,9%, après +3,1% un an plus tôt, ajoute la DEPF.

S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, elle a enregistré une légère hausse de 0,5% au terme de deux premiers mois de 2017 après +2,6% à la même période de l'année précédente, fait ressortir la note.

Cette hausse, explique la DEPF, est attribuée à la consommation de l’énergie de très haute, haute et moyenne tensions qui a augmenté de 1,2%, tirant profit de l'augmentation de celle attribuée aux distributeurs de 2,5% et de celle adressée, principalement, au secteur industriel de 6%.

En revanche, la consommation de l’énergie de basse tension s’est repliée de 2,4% à fin février, après une hausse de 1,7% il y a une année, relève la même source.