Repli de 5,9% des réserves internationales au 2 juin

Les réserves internationales nettes se sont établies à 229,3 milliards de dirhams (MMDH) au 2 juin 2017, en repli de 5,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont enregistré une baisse de 2,1%, a précisé BAM qui vient de publier ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 1er au 7 juin 2017.

Durant cette période, rapporte la MAP, le montant total des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 40,5 MMDH, dont une somme de 36 MMDH a été injectée sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et un montant de 4,5 MMDH a été accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Quant au taux intermédiaire, il s’est élevé à 2,30%, tandis que le volume des échanges est passé de 3,2 MMDH à 3,4 MMDH, a fait savoir la banque centrale.

Lors de l'appel d'offres du 7 juin (date de valeur le 8 juin), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 40,6 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI a enregistré une hausse de 1,2% et ressortant ainsi en augmentation de 0,7% depuis le début de l'année, a relevé BAM, notant que cette évolution hebdomadaire s’explique principalement par les appréciations des indices sectoriels "banques" de 3,4%, "télécommunications" de 2,1% et "Immobilier" de 1,3%.

En revanche, les valeurs des indices "bâtiments et matériaux de construction" et "pétrole et gaz" se sont dépréciées de 2,5% et de 3,4% respectivement.

Sur la période allant du 1er au 7 juin 2017, les transactions, après un volume de 1,1 MMDH, ont atteint 2,5 MMDH, réalisés à hauteur de 1,7 MMDH sur le marché de bloc et de 805,8 millions sur le marché central.

Concernant le rythme de progression de M3, il a enregistré en avril 2017 une hausse mensuelle de 0,4% pour s’établir à 1 202,2 MMDH, attribuable essentiellement à l’accroissement de 0,5% du crédit bancaire et de 3,7% des créances nettes sur l’Administration centrale. Au cours de la même semaine, le dirham est resté quasiment inchangé par rapport à l'euro et au dollar, relève BAM.