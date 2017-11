Renvoi du procès des mis en cause dans les évènements d’Al Hoceima

La Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca a décidé, mardi soir, le renvoi au 28 novembre courant du procès des mis en cause dans les événements survenus dans la ville d'Al Hoceima.

Le procureur général du Roi près cette Cour a indiqué, dans une déclaration à la presse, que "l'audience s’est déroulée dans des conditions normales", en présence de tous les accusés, aussi bien en détention qu'en liberté conditionnelle, et de leurs avocats.

Lors de cette audience, la défense a formulé une série de requêtes se rapportant, notamment, à l'obtention des exemplaires des CD joints aux procès-verbaux de la police judiciaire, la dotation de la salle d'audience d’équipements de projection et la convocation de certains responsables de l’Etat et des rédacteurs des procès-verbaux de l’enquête préliminaire, a-t-il indiqué.

La défense a également demandé la convocation d'intellectuels intéressés dans la région du Rif et des témoins cités dans des procès-verbaux de la police judiciaire et la désignation d'un interprète pour le dialecte rifain, tout en accordant aux avocats des accusés le temps suffisant pour la présentation des vices de forme, a poursuivi la même source.

Les mis en cause sont poursuivis, chacun en ce qui le concerne, de plusieurs chefs d’inculpation, notamment, "atteinte à la sécurité intérieure de l’État", "tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage", "réception de fonds, de donations et d’autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d’attenter à l’unité et la souveraineté du Royaume".

Ils sont également accusés "d’ébranler la loyauté des citoyens envers l’État marocain et les institutions nationales", "la participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée" et "la tenue de rassemblements publics sans autorisation".