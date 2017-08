Renforcement de la coopération parlementaire maroco-rwandaise

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a eu le grand honneur de représenter Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'investiture du Président de la République du Rwanda Paul Kagame, réélu pour un troisième mandat, le 4 août 2017.

La cérémonie s'est déroulée à Kigali le 18 courant en présence de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires et du corps diplomatique accrédité à Kigali.

La prestation de serment du Président rwandais a été précédée d'un service religieux multiconfessionnel, musulman, catholique et protestant.

Après avoir passé en revue un détachement de l'armée rwandaise, le Président Kagame a prononcé une allocution dans laquelle il s'est réjoui des avancées notables réalisées par son pays et son engagement en faveur d'une Afrique décomplexée et qui induit son propre développement.

Par ailleurs, Habib El Malki a salué de nombreux leaders africains présents à l'investiture, dont notamment les Présidents sénégalais, gabonais, guinéen, centrafricain, congolais, tchadien et soudanais, qui ont unanimement apprécié le rôle joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la relance de la coopération Sud-Sud basée sur une nouvelle génération d'accord bilatéraux et multilatéraux.

Habib El Malki a également eu un entretien avec son homologue rwandaise Donatille Mukabalisa. L'entretien a porté sur la mise en place de groupes d'amitié au sein des deux assemblées, l'instauration d'une collaboration étroite au niveau du Parlement panafricain et la mise en œuvre des projets structurants qui ont fait l'objet d'accords signés à l'occasion de la visite de S.M le Roi à Kigali en octobre 2016.

Pour donner un contenu concret à la volonté manifestée par les deux responsables de resserrer les liens de coopération entre les deux assemblées, Donatille Mukabalisa a accepté une invitation de son homologue marocain d'effectuer, dans les mois qui viennent, une visite de travail et d'amitié à Rabat, lors de laquelle les deux parties ont convenu de sceller leur relation institutionnelle à travers la signature d'un mémorandum d'entente.