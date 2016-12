Rencontre sur les normes arabes et internationales relatives au travail des enfants

Les normes arabes et internationales relatives au travail des enfants en relation avec les objectifs du développement durable ont été, mercredi à Casablanca, au centre d’un séminaire, à l’initiative de l’Organisation arabe de travail (OAT).

Organisée en partenariat avec le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Conseil arabe pour l’enfance et le développement sur le thème "Le travail des enfants dans le monde arabe: l’état des lieux et objectifs du développement durable (ODD)", cette rencontre vise outre l’examen des évolutions qualitatives relatives à la situation des enfants sur le marché de travail, la discussion des modalités d’intégration des questions de l’emploi des enfants dans le programme exécutif des ODD 2030 et l’échange d’expériences et des bonnes pratiques en matière de lutte contre le travail des enfants.

S’exprimant à cette occasion, l’expert au sein de l’OAT, Mohamed Kechou, a affirmé que les pays arabes ont adopté massivement les normes arabes et internationales relatives au travail des enfants, à travers l’approbation de la convention arabe et internationale de travail en la matière.

Les normes de travail au niveau arabe et international ont pour fondement une série de principes visant la protection de l’enfant en matière d’emploi, tels la détermination de l’âge minimal pour accéder au marché de l’emploi qui varie selon l’activité, le cadre du travail et le danger du métier, a-t-il affirmé, notant que les objectifs du programme exécutif des ODD 2016-2030 adopté par les chefs d’Etat arabes en 2015 n’ont pas expressément abordé la question du travail des enfants et les normes régionales et internationales y afférentes malgré la relation étroite existant entre lesdits objectifs et ces normes.

Cette manifestation, à laquelle ont pris part les représentants d'organisations internationales et régionales spécialisées en la matière ainsi que des partenaires économiques et sociaux et des représentants de gouvernements des pays arabes, s’est penchée sur des thématiques telles "Les droits des enfants dans le cadre des ODD: lecture analytique", "Les politiques nationales pour la protection contre le travail des enfants: les mécanismes de mise en œuvre à la lumière des ODD", "Les normes internationales et arabes du travail relatives au travail des enfants et leurs relations avec les ODD" et "Les efforts arabes en matière de lutte contre le travail des enfants".