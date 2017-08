Rencontre nationale des jeunes créateurs à Ben Ahmed

Le Forum marocain des jeunes plasticiens organise, du 18 au 30 août courant à la ville de Ben Ahmed (province de Settat), la 9è édition de la rencontre nationale des jeunes créateurs qui connaîtra la participation de plus de 50 personnes en provenance de différentes villes marocaines.

Le programme prévoit l'organisation de la première résidence de 5 artistes plasticiens, d'un atelier axé sur le thème ''Nos enfants créent la vie'' au profit de 100 enfants issus de Ben Ahmed, d'un colloque culturel et scientifique de l'artiste plasticien Hakim Ghaïlan, de deux expositions collectives d'oeuvres plasticiennes et de photographies, indique un communiqué du Forum marocain des jeunes plasticiens.

La nouveauté de la 9è édition réside dans la célébration du retour du Maroc au sein de l'Union africaine (UA). Les artistes participant à cette manifestation vont ainsi tracer une carte du continent africain en rassemblant leurs tableaux qui seront exposés dans un lieu public à Ben Ahmed.

Cette édition sera marquée par la signature de conventions de partenariat avec des associations nationales oeuvrant à la réalisation des objectifs de cette rencontre.

Au menu, figure, également, l'organisation d'une rencontre de communication avec les représentants d'associations nationales similaires dans la perspective de créer la coordination marocaine des associations qui organisera, à son tour, des festivals et des rencontres dédiés aux arts plastiques.

L'événement sera marqué par un hommage qui sera rendu à l'artiste plasticien Bouchaïb Habbouli pour l'ensemble de son oeuvre artistique, en guise de reconnaissance de son apport à l'art plastique marocain.

La manifestation sera agrémentée par des soirées artistiques dédiées, notamment à l'art du Madih et Sama'a animées par les troupes Nassamat Lifan Al Madih wa Sama'a et Al Kasbah Band.

La rencontre sera organisée à l'occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, le conseil communal de la ville de Ben Ahmed, le conseil provincial de Settat, la Maison des jeunes et Dar Al Fattat (maison de la jeune fille) à Ben Ahmed.