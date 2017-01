Rencontre à Tétouan sur le développement de l'économie locale et la promotion de l'emploi

Une journée de communication sous le thème "La coopération, pilier fondamental pour la promotion du développement local" sera organisée, jeudi au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services à Tétouan, à l'initiative de la commune de Tétouan.

Cette rencontre, qui verra la participation d'acteurs locaux et de partenaires de la commune, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action de la commune de Tétouan pour 2016-2021, en particulier le volet stratégique relatif au développement de l'économie locale et à la promotion de la création d'emplois, notamment les projets liés au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et au tourisme, a indiqué un communiqué de la commune.

Au programme de cette manifestation économique figure la présentation d'exposés sur plusieurs thématiques, dont "Le développement économique et la promotion de l'emploi, à travers le plan d'action de la commune 2016-2021", "Le secteur d'artisanat à Tétouan", "Les secteurs de commerce et d'industrie à Tétouan" et "Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie dans le développement local".

Cette manifestation sera également une occasion pour sceller de nouvelles coopérations entre des institutions opérant dans le commerce, le tourisme, l'artisanat et les services, à même d'accompagner la dynamique socio-économique enclenchée dans la région.