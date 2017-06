Renard pisté par Saint-Etienne

Les dirigeants stéphanois auraient pris contact avec l’actuel sélectionneur national Hervé Renard, d’après le quotidien spécialisé français, L’Equipe dans son édition de vendredi. L’ambition affichée plus d’une fois du Savoyard de naissance d’entraîner un jour les Verts pourrait se concrétiser puisque les dirigeants stéphanois ont pris directement contact avec lui, encouragé par sa situation en tant que sélectionneur du Maroc qui commence à connaître de sérieux couacs. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2018, son différend avec Hakim Ziyech, qui vient de refuser de venir en sélection, pourrait faciliter une séparation à l’amiable.

Lors du match amical entre le Maroc et les Pays-Bas, mercredi après-midi (1-2), le public du stade Adrar d’Agadir a exprimé sa défiance en ne cessant de scander à gorge déployée le nom de l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, preuve de la tension qui entoure le mandat de l’ancien entraîneur de Sochaux et de Lille. Cette piste présente un bémol majeur. S’il semble être devenu la priorité de Roland Romeyer, le président du directoire de l’AS Saint-Etienne, ce ne serait pas le cas de David Wantier, en charge du recrutement et pas totalement séduit par cette éventualité.