Le différend entre Renard et Ziyech relève désormais du passé. Le sélectionneur national et l’international marocain sont parvenus à trouver un terrain d’entente grâce à la médiation du président de la FRMF, Fouzi Lakjaa, qui a réuni les deux hommes vendredi à Amsterdam.

Hakim Ziyech devrait donc faire partie du groupe qui sera retenu pour disputer la prochaine double confrontation contre le Mali, prévue début septembre et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie.