Remise du Prix Hassan II des manuscrits à Rabat

La cérémonie de remise de la 38è édition du Prix Hassan II des manuscrits aura lieu mercredi prochain à Rabat, à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Cette cérémonie, qui se tiendra à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), sera marquée par la remise du Grand Prix Hassan II et de trois autres prix d'encouragement, ainsi que l'organisation d'une exposition de manuscrits et de documents ayant remporté ce prix, indique le ministère dans un communiqué.

A cette occasion, le ministère va publier un guide du prix portant sur les manuscrits et les documents participant à cette édition, en plus d'un livre commémoratif de 241 pages comprenant des recherches axées sur la codicologie et des éclairages sur cette discipline, réalisées par une pléiade de professeurs spécialisés en la matière, selon la même source. Créé en 1969, le Prix Hassan II des manuscrits a pour objectif de contribuer à la collecte du patrimoine marocain manuscrit réparti entre les familles marocaines, à travers sa numérisation et le dépôt de copies à la BNRM et aux Archives du Maroc et de sensibiliser les propriétaires de ces manuscrits à leur importance scientifique et symbolique.