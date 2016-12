Remise des prix du Conseil supérieur des oulémas des prêches du vendredi à Rabat

Le Prix national des prêches du vendredi (khotab minbariya), décerné par le Conseil supérieur des oulémas au meilleur prédicateur à l'échelle nationale, a été remporté par Moustapha Al Bahyaoui, imam de la mosquée Al Imam Chatibi à Tanger.

Lors d'une cérémonie organisée, dimanche à Rabat, le Conseil a remis les prix aux lauréats des concours pour les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le Prix honorifique du Conseil supérieur des oulémas pour chaque région a été remporté par Saleh Sadki, imam de la mosquée Idriss 1er à Kénitra, Ahmed El Hamdani, imam de la mosquée Mohammed V à Tanger, Abdelouahed Elkhyari, imam de la mosquée Sidi Abdellah El Hajj à Tétouan et Ahmed El Kadiri, imam de la mosquée Al Koweït à Larache.

Le Prix évaluatif du Conseil supérieur des oulémas décerné au meilleur prêcheur (khatib) au niveau local de chaque ville a été remporté par Zaid Sharif, imam de la mosquée Chouhada à Kénitra, Abdelaziz Alamraoui, imam de la mosquée Al Massira à Sidi Slimane, Mohammed El Moslim, imam de la mosquée Jamaa al-Kasba, Boujemaa Ben El Ghali, imam de la mosquée Ohoud à Al Hoceima, Abdelhak El Khayyat, imam de la mosquée Omar Ibn Al Khattab à Larache, Abdelaziz El Mouden, imam de la mosquée Cheikh Al-Talidi à Chefchaouen et Houcine Jebbar, imam de la mosquée Moulay Al Hassan à Ouazzane.

De même, le Prix évaluatif du Conseil supérieur des oulémas, attribué au meilleur prêcheur au niveau local de chaque village, a été remis à Abdelkader Najim, imam de la mosquée du Centre à Ain Sbit à Khémisset, Abdellatif Elhlimi, imam de la mosquée Trabna à Zirara (Sidi Kacem), Mohamed Ouled Ben Ajiba, imam de la mosquée Al Atiq à Elmalaliyine (Tétouan) et Abdelmalek Es-Sanhaji Dabouzi, imam de la mosquée Al Atiq à Remane Melloussa (province de Fahs-Anjra).

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du Conseil supérieur des ouléma, Mohamed Yssef, a indiqué que l’hommage rendu aux prêcheurs intervient en exécution des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, visant la dynamisation et le renouvellement du discours religieux prôné par le Royaume.

Les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appellent au renouvellement des prêches dans le cadre des constantes de la Nation, a-t-il ajouté soulignant que le prêcheur doit garder en mémoire l'unité de la patrie, la stabilité des pays et l'unité des musulmans.

De son côté, l’imam de la mosquée Mohammed V à Tanger, Ahmed El Hamdani, a indiqué dans une allocution au nom des prêcheurs primés, que cette distinction est l'une de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ne cesse d'entourer les prêcheurs, et instaure une culture de reconnaissance de la place du prêche du vendredi et des prêcheurs dans l'éducation et l'orientation.

Et d'ajouter que les prêcheurs portent sur eux la responsabilité de renforcer la coopération avec les responsables des affaires religieuses au niveau local et national, notamment en matière de sensibilisation des citoyens aux valeurs religieuses et spirituelles sous la conduite éclairée de SM le Roi.