Relance du secteur du tourisme à Agadir

Depuis quelques mois, le secteur du tourisme à Agadir a connu une tendance en hausse en tant que destination privilégiée par des touristes marocains et étrangers. Malgré les turbulences que connaît le secteur depuis des années, le mois de mai 2017 a enregistré une augmentation de plus de 0,66% au niveau des arrivées et de plus de 4 ,15% au niveau des nuitées en comparaison avec le même mois 2016.

Selon les chiffres du Conseil régional du tourisme Souss-Massa (CRT), le nombre de touristes reçus en mois de mai est 75 134 contre 74 641 durant la même période en 2016. Ainsi le nombre de nuitées est passé de 327 659 en mai 2016 à 341 659 en mai 2017, soit un gain de 13 600 nuitées additionnelles.

Cette lancée s’explique par les augmentations enregistrées au niveau de certains marchés internationaux, à leur tête le marché allemand qui confirme sa reprise avec une augmentation de l’ordre de 35,82% (2 545 clients), suivi par le marché français avec plus de 10,57% et le marché anglais avec plus de 16,76% (1 028 clients).

De même la durée moyenne de séjour (DMS) a connu une légère augmentation de 4,54% en ce mois de mois par rapport à 4,39% en 2016. Quant au taux d’occupation moyen, il est passé de 45,43% en 2016 à plus de 46,06% en mai 2017.

L’analyse du cumul des cinq premiers de l’année 2017 montre clairement une hausse de la fréquentation des hôtels classés de la ville d’Agadir. Ainsi le nombre de nuitées enregistrées est passé de 330 233 en 2016 à 376 305 en 2017, soit une hausse de plus de 14%. Par ailleurs les nuitées sont passées de 1 472 155 en 2016 à 1 715 421 en 2017, soit une augmentation de plus de 16,52%.

Bref, la destination Agadir attire de plus en plus de visiteurs du marché national avec une augmentation de plus 8,51% en arrivées et plus de 10,79% en nuitées, il en première position. Le marché français occupe la deuxième place avec une hausse de plus 19,26% et 61 686 touristes. Le marché allemand se positionne en 3ème position et 55 953 touristes avec un taux d’accroissement de plus de 57,95%.