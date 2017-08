“Région 13”, une plateforme virtuelle permettant aux MRE d'accompagner le développement économique du Maroc

La "Région 13", en tant que plateforme virtuelle, constitue un mécanisme permettant aux Marocains résidant à l'étranger (MRE) d’accompagner le développement économique du Maroc et d'être informés des mutations économiques, sociales et culturelles que connaît le pays, a indiqué, dernièrement à Rabat, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers sur la création de la "Région 13", M. Benatiq a souligné que cette plateforme virtuelle, initiée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), est un portail interactif visant à s’informer sur les données économiques, rapporte la MAP.

Ce portail a connu une forte interaction de la part des MRE, y compris de cadres de haut niveau et de jeunes universitaires, a-t-il poursuivi, notant qu’ils permettent d'établir des canaux de communication avec le milieu économique à l'étranger d'une part et de transfert de technologie d'autre part, outre l'attraction des investisseurs au Maroc.

M. Benatiq a, dans ce sens, noté que la "Région 13" vise à établir un diagnostic précis de l’économie nationale, expliquant que cette plateforme permettra aux MRE d’interagir avec les entrepreneurs dans leur pays d’origine, ce qui est à même d’aplanir les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés en matière d'investissements au Maroc.