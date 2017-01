RedOne prépare un projet avec Jack Lang

De passage au Maroc, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA), a rencontré l’artiste et producteur marocain RedOne, connu pour avoir produit quelques-uns des plus gros tubes de stars internationales dont Lady Gaga, Akon, Jennifer Lopez, Mika, Enrique Iglesias, Shakira, Michael Jackson, Justin Bieber, Pitbull, ou encore Khaled.

L’ancien ministre français de la Culture a publié, sur sa page Facebook, une photo de lui avec RedOne, tout en annonçant un nouveau projet musical qu’ils préparent ensemble. «Je viens de rencontrer à Marrakech l'artiste et producteur RedOne. J'ai avec ce natif de Tétouan le projet de réaliser un concert mondial à l'occasion de la prochaine fête de la musique», a notamment écrit le président de l’IMA.

Rappelons qu’en 2010, RedOne a remporté deux Grammy Awards et trois Brit Awards. Il a également été décoré du «Ouissam du mérite intellectuel» par S.M le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône en juillet 2011, l'une des distinctions les plus prestigieuses dans sa terre natale, le Maroc. Plus récemment, l’artiste a été l’invité de S.M le Roi à l'hôtel Royal Mansour de Marrakech. "C'est mon plus grand honneur d'être l'invité de Sa Majesté le Roi du Maroc", écrit le producteur sur sa page Facebook et son compte Twitter, sans donner plus de détails sur les raisons de cette invitation.