“Rébellion ordinaire” remporte le Grand prix du film transsaharien de Zagora

Le réalisateur Mohamed Abderrahman Tazi a présenté lors d'un master class, initié dans le cadre de la 13ème édition du Festival international du film transsaharien (FIFT), une rétrospective du cinéma marocain et ses productions distinguées.

Exposant samedi devant des figures cinématographiques et académiques éminentes, Abderrahman Tazi a présenté à une quarantaine de jeunes de la province un éventail d'informations et d'expériences liées à son parcours artistique, en particulier, et aux productions cinématographiques marocaines, en général.

Du film "Wachma", qui marque le début du cinéma marocain, en passant par les longs métrages "Le Grand voyage", et l’œuvre patriotique par excellence "Badis", ainsi que les deux chefs d’œuvre "A la recherche du mari de ma femme" et "Lalla Hobbi", jusqu'au film "El Bayra", Abderrahman Tazi a exposé la trajectoire ayant marqué le cinéma marocain et enrichi le répertoire cinématographique national", commente l'animateur de cette rencontre, Driss El Korri.

Abderrahman Tazi a emmené le public présent une cinquantaine d'années en arrière, en rappelant les difficultés ayant entravé le parcours des jeunes passionnés d'image et du grand écran, tout en saluant le rôle militant des réalisateurs marocains pour la consécration d'une expérience cinématographique nationale dans le cadre du projet culturel démocratique.

Cette rencontre a été marquée par un échange fructueux qui reflète l’intérêt des jeunes et leur connaissance du secteur cinématographique national, ainsi que leurs aspirations au meilleur, consacrant ainsi le thème de cette édition "La critique, une composante majeure de l’industrie de cinéma".

Jeudi, un hommage a été rendu à Mohamed Abderrahmane Tazi et à l'actrice Saâdia Azgoun à l'occasion de l'ouverture de cette 13ème édition.