Real et Atletico en demi-finales, le Bayern en vain

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid)

"Je crois que c'est le match le plus difficile depuis que je suis sur le banc du Real. Je pense qu'on a joué contre l'une des meilleures équipes au monde. Elle nous a mis en difficultés. Ils ont super bien joué, mais à l'arrivée, on ne s'est pas énervés. On a eu des moments où on a eu la possession de balles, où on a eu des occasions pour marquer, mais on ne l'a pas fait. Dans ces cas-là, vous n'êtes jamais à l'abri de faire une erreur. Cela les a remis dans le match. Je pense que sur l'ensemble du match, on a été très costauds et c'est bien de se qualifier.



Carlo Ancelotti : "Je sais que dans le football ça peut arriver, mais pas une série d'erreurs comme ça", a-t-il dit, d'un ton très posé comme à son habitude: Le 2e et le 3e buts (de Madrid) sont clairement hors-jeu. Quand Vidal reçoit son deuxième avertissement, il touche la balle."

"Nous n'étions pas loin de la demi-finale, mais nous avons été pénalisés par des décisions de l'arbitre", a-t-il ajouté.



Craig Shakespeare (entraîneur de Leicester) : "Je suis déçu de sortir, mais je suis fier de la performance ce soir. Je crois que nous avons joué contre une immense équipe de l'Atletico. Mais le sentiment qui domine, c'est quand même la déception. (Sur le changement tactique). Je ne pensais pas mettre ça en place si tôt dans le match, mais nous avions besoin d'apporter du danger dans leur surface. L'attitude des joueurs a été superbe. Nous avons marqué un but, mais nous n'avons pas réussi à faire le break. Nous savions à quoi nous attendre. L'Atletico est une grande équipe. On ne se qualifie pas pour deux finales en trois ans par hasard. J'espère que les joueurs vont vouloir encore plus de Ligue des champions. J'espère maintenant que nous pourrons nous remettre à gagner en Premier League".



Diego Simeone (entraîneur de l'Atletico) : "Je suis ému et fier de la performance de mon équipe. J'ai plein d'espoirs dans cette compétition. Quelle performance de Leicester ce soir! Ils ont été fantastiques et nous ont poussés tout au long du match. Mon désir est de faire de l'Atletico une équipe compétitive, difficile à jouer. Et je crois que l'on peut dire que nous avons atteint cet objectif-là. (...) Nous n'avons pas su tuer le match en première période. Mais je crois que nous avons joué de la façon dont il fallait jouer ce soir. Nous avons répondu de la bonne façon. (...) D'un point de vue football, nous sommes compétitifs avec les grands d'Europe".