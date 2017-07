Razzia marocaine en athlétisme et en Handisport

Les athlètes marocains ont excellé, lundi, en parvenant à décrocher plusieurs médailles, lors des finales de compétitions d'athlétisme du handisport, ainsi que dans les épreuves du 800 m (Dames et Messieurs), du 3000 m Steeple (Messieurs) et du 10.000 m (Dames), programmées dans le cadre de des Jeux de la Francophonie

Ainsi, dans le handisport, catégorie saut en longueur (T/47), l’athlète Abdelkbir Jadi a consolidé la présence des athlètes marocains sur le podium, en décrochant haut la main, la médaille d’or de cette compétition, avec un saut de 5m79.

La concurrence a été rude et serrée lors de cette compétition à laquelle ont pris part 12 athlètes, et dont la seconde place est revenue à la Côte d’Ivoire, alors que le Bénin s’est adjugé la troisième place.

Concernant les 800 m (Messieurs), la première place est revenue à Nabil Oussama qui a parcouru la distance en un temps de 01.46.14, décrochant ainsi la médaille d’or, suivi de son compatriote Smaïli Mostafa (01.46.73) (médaille d’argent), au moment où, le Tunisien Chninni Riadh s’est adjugé la troisième place avec un chrono de 01.47.39.

Concernant les 800 m (Dames), la médaille d’or est revenue au Maroc, en la personne de l’athlète Malika Akkaoui qui a parcouru cette distance en un temps de 02.00.71.

La seconde place a été occupée par la Béninoise Yarigo Noelle Ditchakou (02.01.27), alors que la médaille de bronze est revenue à la Marocaine Siham Hilali, avec un chrono de 02.02.40.

Pour ce qui est des 3000 m steeple (Messieurs), le Maroc a été doublement présent sur le podium, avec la victoire de l’athlète Mohamed Tindouft qui a décroché la médaille d’or, avec un chrono de (08.44.69), épaulé par son compatriote Hicham Sigueni, qui s’est emparé de la médaille d’argent, en parcourant cette distance en un temps de 08.45.27.

Dans la finale des 10.000 m (Dames), l’athlète Hanane Kalouj a décroché la médaille d’argent de cette course.

Dans une déclaration à la presse, Mostafa Azaroual, directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, a félicité les athlètes pour ces performances et surtout, pour leur ambition, leur combativité et sportivité, lors des différentes compétitions jouées.

Ces excellents résultats sont le fruit d’un long travail, et d’un encadrement de qualité, ce qui augure d’un avenir prometteur pour l’athlétisme national, a-t-il dit. Quant aux athlètes vainqueurs, ils ont fait part de leur joie et leur fierté de l’ensemble de ces performances qui viennent conforter davantage la place de l’athlétisme marocain, se disant prêts à doubler d’efforts en vue d’une meilleure représentation du Royaume lors du Championnat du monde de Londres prévu début août prochain.

Ils ont ajouté que ces médailles sont dédiées à S.M le Roi Mohammed VI, aux cadres et dirigeants sportifs et à l’ensemble du peuple marocain, qui méritent toujours le meilleur.