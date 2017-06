Rajoy : Juan Goytisolo, un écrivain qui a enrichi la littérature espagnole

L’écrivain espagnol Juan Goytisolo, décédé dimanche à Marrakech à l’âge de 86 ans, "a enrichi la littérature espagnole dans ses différents genres", laissant une "empreinte indéniable" dans le domaine des lettres, a souligné le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Dans un message adressé à l’agence littéraire espagnole Carmen Balcells, maison d'édition du défunt auteur, Rajoy a déploré la perte d’un "grand écrivain et intellectuel" qui a reçu en 2014 la plus prestigieuse distinction littéraire espagnole, le Prix Cervantes, pour sa capacité à "creuser dans la langue avec toute sa complexité esthétique". Il a aussi présenté, au nom du gouvernement espagnol, ses condoléances aux proches et amis de Juan Goytisolo.

L’écrivain espagnol Juan Goytisolo est décédé à son domicile à Marrakech, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 86 ans, avait indiqué l’agence littéraire espagnole Carmen Balcells. Né en 1931 à Barcelone, Juan Goytisolo, qui s’était installé à Marrakech depuis plusieurs années, est l’un des écrivains espagnols les plus importants de la seconde moitié du 20ème siècle. Son regard critique l'a aidé à construire une œuvre d'une grande originalité idéologique et stylistique et à adopter une position politique originale devant le nouvel ordre mondial de la fin du 20ème siècle.