Rafle fructueuse à Khouribga

Les éléments de la brigade des motards relevant de la sécurité publique de la ville de Khouribga ont mis la main sur une dizaine de personnes qui faisaient l’objet de mandats de recherche à l’échelon national. Le lot des individus appréhendés était composé de dealers et de vendeurs d’alcool. En plus de ces arrestations, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie d’une importante quantité de schnaps.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’assainissement visant différents quartiers malfamés de la banlieue de Khouribga (Ezaitouna, Aljmouhi, El Khdama, El Fath, El Inbiat Essalam…). Supervisée par le chef de la brigade des motards, elle a donné lieu à l'arrestation d’un groupe de suspects en plus dautres malfaiteurs qui s’adonnaient à l'orgie, l’ivrognerie sur la voie publique ainsi que la vente illicite des boissons alcoolisées.

Les mis en cause ont été conduits au siège du district provincial de la sûreté pour vérification d’identité et il a été procédé à l'arrestation d'un grand nombre d'entre eux qui faisaient l'objet de mandats de recherche à l’échelon national.