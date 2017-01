Rabia El-Moustain et Zineb Aït Assi inhumées à Ouled Ghanem et Béni-Mellal

Les dépouilles des deux victimes marocaines de l'attentat d'Istanbul de Rabia El-Moustain et Zineb Aït Assi, ont été rapatriées dans la nuit de mardi à mercredi au Maroc par un vol de la Royal Air Maroc à l'aéroport de Casablanca. Les deux corps des deux Marocaines ont ensuite été transportés vers leurs villes d'origine, El Jadida et Beni-Mellal (centre).

Leur enterrement a eu lieu mercredi à Ouled Ghanem commune rurale de la province d'El Jadida, dans la région de Doukkala-Abda et à Béni-Mellal. Après les prières d'Addohr et du mort à la mosquée "Jabrane", la dépouille de la défunte Zineb Aït Assi, a été transportée au cimetière "Ouled Drid" à Beni-Mellal où elle a été inhumée.

Un cortège funèbre a accompagné feue Zineb Aït Assi à sa dernière demeure avec la présence, notamment du wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni-Mellal, Mohamed Derdouri, d'élus, de personnalités civiles et militaires, ainsi que des membres de la famille de la défunte.

A cette occasion, des versets coraniques et des prières ont été récités pour le repos de l'âme de la défunte.

Rabia El-Moustain âgée d'une quarantaine d'années et mère de trois enfants, a été inhumée dans son village Ouled Ghanem après les prières d’Addohr et du mort à la mosquée où ont été récités des versets du Coran. Le corps a ensuite été enterré dans le cimetière voisin, en présence d'environ deux cents personnes.

Quatre autres Marocains ont été blessés dans l'attentat terroriste d’Istanbul qui avait fait une quarantaine de victimes pour la plupart des étrangers originaires de pays arabes.

S.M le Roi Mohammed VI a pris en charge les frais d'hospitalisation de nos compatriotes, ainsi que le rapatriement des dépouilles des deux jeunes femmes marocaines. Le Souverain a également adressé des messages de condoléances aux familles de Rabia El-Moustain et Zineb Aït Assi.